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Нафтогаз порівняв нову угоду з Газпромом із контрактом 2009 року

Нафтогаз порівняв нову угоду з Газпромом із контрактом 2009 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Попередній контракт на транзит російського газу територією України від 2009 року, зокрема, не містив зобов’язань “качай або плати”. Про це написав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко, передає УНН.

“Порівняння з контрактом 2009 року. Почну з того, що попередній контракт на транзит взагалі не містив зобов’язань „качай або плати“. За правильного і вчасного повідомлення з боку Газпрому він взагалі міг скоротити транзит до нуля і не платити ні копійки”, — написав Вітренко.

Він також нагадав, що контракт на тразит у 2009 році укладався паралельно з зобов’язанням купувати не менше 40 млрд кубометрів газу за ціною вище ринкової.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вітренко: новий контракт щодо транзиту газу містить принцип “качай або плати”

“Ну і навіть якщо подивися на фактичні дані, то побачимо, що до того, як ми кардинально змінили ситуацію, Україна платила за газ Росії в середньому на 5 млрд дол більше ніж отримувала за транзит. Якби ми зараз взяли на себе такі ж зобов’язання — Газпром, в мене немає підстав для сумнівів, з задоволенням би продовжив дію поточного контракту на 110 млрд кубометрів”, — додав виконавчий директор “Нафтогазу”.

Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

У межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.

Кабінет міністрів України 30 грудня дозволив НАК “Нафтогаз України” підписати з російським ПАТ “Газпром” угоду про врегулювання газових суперечок і про надання послуги з організації транспортування природного газу.

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