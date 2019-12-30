Вітренко: новий контракт щодо транзиту газу містить принцип "качай або плати"

"Ми підписали контракт на транзит за принципом "качай або плати" на п’ять років... Зауважу, що це перший раз в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Також зазначу, що гарантовані обсяги транзиту за цим принципом значно перевищують обсяги, що називали наші міжнародні партнери як варіант, який вони спробують забезпечити для України, і на який ми маємо погодитися", - повідомив Вітренко.

Він додав, що Україна очікує, що гарантовані обсяги — це мінімум, а не максимум, який буде прокачаний.

"При цьому додаткові обсяги з більшою гнучкістю бронювання будуть оплачуватися за вищим тарифом", - зазначив Вітренко.

За його словами, визначною подією для України є також перехід на європейські правила щодо транзиту газу.

"Десятиріччями ми працювали за правилами, які склалися ще за радянських часів. Це блокувало транзит для використання тільки Газпромом, а також не дозволяло нам повністю інтегруватися в європейський ринок. Тепер це в минулому. Нові правила — це більша прозорість, надійність поставок газу, краща конкуренція на ринку, додаткові доходи", - заявив очільник Нафтогазу.

Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт на 5 років з можливістю його пролонгації ще на 10 років на аналогічних умовах, мінімальні гарантовані обсяги прокачки — 65 млрд м куб газу на перший рік та по 40 млрд м куб на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими", йдеться у повідомленні Глави уряду.

Кабінет міністрів України 30 грудня дозволив НАК "Нафтогаз України" підписати з російським ПАТ "Газпром" угоду про врегулювання газових суперечок і про надання послуги з організації транспортування природного газу.

Нагадаємо, 20 грудня Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог. Згодом стало відомо, що колишній заступник глави ЄК у справах Енергосоюз Марош Шефчович підписав угоду, яка необхідна для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну.

Як повідомляв УНН, Україна та Російська Федерація домовилися, що обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України в 2020 році сягне 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.

Також у межах домовленостей 27 грудня Україна отримала 2,9 млрд доларів від “Газпрому” за рішенням Стокгольмского арбітражу.