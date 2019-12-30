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Витренко: новый контракт о транзите газа содержит принцип "качай или плати"

Витренко: новый контракт о транзите газа содержит принцип "качай или плати"

Киев  •  УНН

 • 11907 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Контракт по транзиту российского газа, подписанный Украиной и Россией, был заключен по европейским правилам и содержит принцип "качай или плати". Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"Мы подписали контракт на транзит по принципу" качай или плати "на пять лет... Замечу, что это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Также отмечу, что гарантированные объемы транзита по этому принципу значительно превышают объемы, которые называли наши международные партнеры как вариант, они попытаются обеспечить для Украины, и на который мы согласиться", - сообщил Витренко.

Он добавил, что Украина ожидает, что гарантированные объемы - это минимум, а не максимум, который будет прокачанный.

"При этом дополнительные объемы с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу", - отметил Витренко.

По его словам, выдающимся событием для Украины также переход на европейские правила транзита газа.

"Десятилетиями мы работали по правилам, сложившимся еще в советское время. Это блокировало транзит для использования только Газпромом, а также не позволяло нам полностью интегрироваться в европейский рынок. Теперь это в прошлом. Новые правила - это большая прозрачность, надежность поставок газа, лучше конкуренция на рынке, дополнительные доходы ", - заявил глава Нафтогаза.

Напомним, в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб газа в первый год и по 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

Кабинет министров Украины 30 декабря разрешил НАК "Нафтогаз Украины" подписать с российским ОАО "Газпром" соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

Как сообщалось ранее, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюз Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Также в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

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