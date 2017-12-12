НАБУ відповіло Мін'юсту: обшуки детективів не зашкодять позову проти "Роснефти" до ЄСПЛ

ukru
26 березня, 20:57 • 30455 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 218946 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 225186 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 359759 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 246618 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 360422 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 225606 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 246825 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 256939 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 248208 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
75 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Тотальна розруха": в Донецьку окупанти планують демонтувати центральний міст через річку Кальміус - ЦНС

"Тотальна розруха": в Донецьку окупанти планують демонтувати центральний міст через річку Кальміус - ЦНС

26 березня, 20:40 • 52996 перегляди
Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

Над Київщиною помічено ворожі БпЛА, працює ППО

26 березня, 21:13 • 55350 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 84253 перегляди
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 66066 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

00:49 • 64471 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 167959 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 218889 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 359717 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 360394 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 296816 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 108205 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 98797 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 131016 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 148041 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 153103 перегляди
Актуальне
НАБУ відповіло Мін'юсту: обшуки детективів не зашкодять позову проти "Роснефти" до ЄСПЛ

НАБУ відповіло Мін'юсту: обшуки детективів не зашкодять позову проти "Роснефти" до ЄСПЛ

Київ • УНН

 • 12424 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Інформація щодо можливого вилучення детективами НАБУ оригіналів документів, які, за словами міністра юстиції України Павла Петренка, мають значення у позові проти “Роснефти” до Європейського суду з прав людини, не відповідає дійсності. Про це заявили у НАБУ передає УНН.

"Детективи НАБУ не вилучали і не намагалися вилучити в Міністерстві юстиції України документи, на які Європейським судом з прав людини накладено гриф "конфіденційно," - йдеться в повідомленні відомства.

У НАБУ зазначили, що ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 23.11.2017 про тимчасовий доступ до документів передбачено можливість вилучати ті нормативно-правові, розпорядчі, організаційні, фінансово-господарські документи, заяви, довідки тощо, які мають відношення виключно до предмету розслідуваного детективами Національного Бюро у кримінальному провадженні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАБУ і САП оприлюднили матеріали з обшуків у Мін’юсті

Зокрема у НАБУ наголосили, що обшук в будівлі Мін'юсту був "обумовлений необхідністю реагування на отриману в установленому законом порядку інформацію про факт знищення та приховування документів, які виступають речовими доказами у кримінальному провадженні".

"Невідкладний обшук службового кабінету № 413 Міністерства юстиції України, проведений детективами НАБУ 08.12.2017 в порядку ч.3 ст. 233 КПК України був обумовлений необхідністю реагування на отриману в установленому законом порядку інформацію про факт знищення та приховування документів, які виступають речовими доказами у кримінальному провадженні, та які на виконання ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 23.11.2017 повинні були бути видані Мін'юстом детективам НАБУ для здійснення тимчасового доступу до них та виїмки," - додали в НАБУ.

Також у відомстві назвали дії детективів НАБУ законними та компетентними.

"Законність невідкладного обшуку, відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 та ст. 234 КПК України підтверджена ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 08.12.2017. З урахуванням вказаного, наголошуємо, що усі дії працівників Національного антикорупційного бюро України здійснюються виключно в межах компетенції, у відповідності з чинним законодавством та під процесуальним керівництвом прокурорів САП," - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України порушила справу після заяви про кримінальне правопорушення працівників Національного антикорупційного бюро, які проводили обшуки в будівлі Мін’юсту.

Як повідомляв УНН, 8 грудня, співробітники НАБУ влаштували обшуки у будівлі Міністерства юстиції України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.01
Bitcoin
$87,308.60
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,065.99
Ethereum
$2,023.53