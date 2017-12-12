НАБУ відповіло Мін'юсту: обшуки детективів не зашкодять позову проти "Роснефти" до ЄСПЛ

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Інформація щодо можливого вилучення детективами НАБУ оригіналів документів, які, за словами міністра юстиції України Павла Петренка, мають значення у позові проти “Роснефти” до Європейського суду з прав людини, не відповідає дійсності. Про це заявили у НАБУ передає УНН.