НАБУ відповіло Мін'юсту: обшуки детективів не зашкодять позову проти "Роснефти" до ЄСПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Інформація щодо можливого вилучення детективами НАБУ оригіналів документів, які, за словами міністра юстиції України Павла Петренка, мають значення у позові проти “Роснефти” до Європейського суду з прав людини, не відповідає дійсності. Про це заявили у НАБУ передає УНН.
"Детективи НАБУ не вилучали і не намагалися вилучити в Міністерстві юстиції України документи, на які Європейським судом з прав людини накладено гриф "конфіденційно," - йдеться в повідомленні відомства.
У НАБУ зазначили, що ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 23.11.2017 про тимчасовий доступ до документів передбачено можливість вилучати ті нормативно-правові, розпорядчі, організаційні, фінансово-господарські документи, заяви, довідки тощо, які мають відношення виключно до предмету розслідуваного детективами Національного Бюро у кримінальному провадженні.
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Зокрема у НАБУ наголосили, що обшук в будівлі Мін'юсту був "обумовлений необхідністю реагування на отриману в установленому законом порядку інформацію про факт знищення та приховування документів, які виступають речовими доказами у кримінальному провадженні".
"Невідкладний обшук службового кабінету № 413 Міністерства юстиції України, проведений детективами НАБУ 08.12.2017 в порядку ч.3 ст. 233 КПК України був обумовлений необхідністю реагування на отриману в установленому законом порядку інформацію про факт знищення та приховування документів, які виступають речовими доказами у кримінальному провадженні, та які на виконання ухвали слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 23.11.2017 повинні були бути видані Мін'юстом детективам НАБУ для здійснення тимчасового доступу до них та виїмки," - додали в НАБУ.
Також у відомстві назвали дії детективів НАБУ законними та компетентними.
"Законність невідкладного обшуку, відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 та ст. 234 КПК України підтверджена ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду м. Києва від 08.12.2017. З урахуванням вказаного, наголошуємо, що усі дії працівників Національного антикорупційного бюро України здійснюються виключно в межах компетенції, у відповідності з чинним законодавством та під процесуальним керівництвом прокурорів САП," - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України порушила справу після заяви про кримінальне правопорушення працівників Національного антикорупційного бюро, які проводили обшуки в будівлі Мін’юсту.
Як повідомляв УНН, 8 грудня, співробітники НАБУ влаштували обшуки у будівлі Міністерства юстиції України.