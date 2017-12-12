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НАБУ ответило Минюсту: обыски детективов не повредят иску против "Роснефти" в ЕСПЧ

НАБУ ответило Минюсту: обыски детективов не повредят иску против "Роснефти" в ЕСПЧ

Киев  •  УНН

 • 12418 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Информация о возможном изъятии детективами НАБУ оригиналов документов, которые, по словам министра юстиции Украины Павла Петренко, имеют значение в иске против "Роснефти" в Европейский суд по правам человека, не соответствует действительности. Об этом заявили в НАБУ передает УНН.

"Детективы НАБУ не изымали и не пытались изъять в Министерстве юстиции Украины документы, на которые Европейским судом по правам человека наложен гриф "конфиденциально", - говорится в сообщении ведомства.

В НАБУ отметили, что постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 23.11.2017 о временном доступе к документам предусмотрена возможность изымать те нормативно-правовые, распорядительные, организационные, финансово-хозяйственные документы, заявления, справки и т.д., которые имеют отношение исключительно к предмету расследуемого детективами Национального Бюро в уголовном производстве.

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В частности, в НАБУ отметили, что обыск в здании Минюста был "обусловлен необходимостью реагирования на полученную в установленном законом порядке информацию о факте уничтожения и сокрытия документов, выступающих вещественными доказательствами в уголовном производстве".

"Неотложный обыск служебного кабинета № 413 Министерства юстиции Украины, проведенный детективами НАБУ 08.12.2017 в порядке ч.3 ст. 233 УПК Украины был обусловлен необходимостью реагирования на полученную в установленном законом порядке информацию о факте уничтожения и сокрытия документов, выступающих вещественными доказательствами по уголовном производстве, и которые во исполнение постановления следственного судьи Соломенского районного суда г.Киева от 23.11.2017 должны были быть выданы Минюстом детективам НАБУ для осуществления временного доступа к ним и выемки", - добавили в НАБУ.

Также в ведомстве назвали действия детективов НАБУ законными и компетентными.

"Законность неотложного обыска в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 233 и ст. 234 УПК Украины подтверждена постановлением следственного судьи Соломенского районного суда г.. Киева от 08.12.2017. С учетом указанного, отмечаем, что все действия сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украина осуществляются исключительно в пределах компетенции, в соответствии с действующим законодательством и под процессуальным руководством прокуроров САП", - говорится в сообщении.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины возбудила дело после заявления об уголовном правонарушении работников Национального антикоррупционного бюро, проводили обыски в здании Минюста.

Как сообщал УНН, 8 декабря, сотрудники НАБУ устроили обыски в здании Министерства юстиции Украины.

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