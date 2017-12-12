НАБУ ответило Минюсту: обыски детективов не повредят иску против "Роснефти" в ЕСПЧ

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Информация о возможном изъятии детективами НАБУ оригиналов документов, которые, по словам министра юстиции Украины Павла Петренко, имеют значение в иске против "Роснефти" в Европейский суд по правам человека, не соответствует действительности. Об этом заявили в НАБУ передает УНН.