15:06
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
У МЗС заявили, що є розуміння, як моніторитимуть припинення вогню

Київ • УНН

 • 74 перегляди

На технічному рівні є розуміння, як моніторитимуть припинення вогню. Моніторинг точно відбуватиметься за участю США.

У МЗС заявили, що є розуміння, як моніторитимуть припинення вогню

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що на технічному рівні є розуміння того, як саме має відбуватися припинення вогню та як його моніторитимуть. Про це він сказав, коментуючи переговори України, США та росії у Женеві, передає УНН.

За словами Тихого, вже зрозуміло, що моніторинг режиму припинення вогню точно буде за участі Сполучених Штатів Америки. Він наголосив, що це —  "дуже важлива для нас конструктивна і позитивна річ".

У МЗС підкреслили, що наявність узгодженого бачення механізмів контролю на робочому рівні є ключовою умовою для будь-яких подальших кроків у межах переговорного процесу. 

Нагадаємо

Наразі Україна та США працюють над юридичними та технічними деталями Prosperity Plan.

Олександра Василенко

