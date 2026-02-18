У МЗС заявили, що є розуміння, як моніторитимуть припинення вогню
Київ • УНН
На технічному рівні є розуміння, як моніторитимуть припинення вогню. Моніторинг точно відбуватиметься за участю США.
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що на технічному рівні є розуміння того, як саме має відбуватися припинення вогню та як його моніторитимуть. Про це він сказав, коментуючи переговори України, США та росії у Женеві, передає УНН.
За словами Тихого, вже зрозуміло, що моніторинг режиму припинення вогню точно буде за участі Сполучених Штатів Америки. Він наголосив, що це — "дуже важлива для нас конструктивна і позитивна річ".
У МЗС підкреслили, що наявність узгодженого бачення механізмів контролю на робочому рівні є ключовою умовою для будь-яких подальших кроків у межах переговорного процесу.
Нагадаємо
Наразі Україна та США працюють над юридичними та технічними деталями Prosperity Plan.