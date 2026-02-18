В МИД заявили, что есть понимание, как будут мониторить прекращение огня
Киев • УНН
На техническом уровне есть понимание, как будут мониторить прекращение огня. Мониторинг точно будет проходить с участием США.
Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что на техническом уровне есть понимание того, как именно должно происходить прекращение огня и как его будут мониторить. Об этом он сказал, комментируя переговоры Украины, США и России в Женеве, передает УНН.
По словам Тихого, уже понятно, что мониторинг режима прекращения огня точно будет при участии Соединенных Штатов Америки. Он подчеркнул, что это — "очень важная для нас конструктивная и позитивная вещь".
В МИД подчеркнули, что наличие согласованного видения механизмов контроля на рабочем уровне является ключевым условием для любых дальнейших шагов в рамках переговорного процесса.
Напомним
Сейчас Украина и США работают над юридическими и техническими деталями Prosperity Plan.