15:06
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
публикации
Эксклюзивы
Lockheed Martin F-22 Raptor

В МИД заявили, что есть понимание, как будут мониторить прекращение огня

Киев • УНН

 • 246 просмотра

На техническом уровне есть понимание, как будут мониторить прекращение огня. Мониторинг точно будет проходить с участием США.

В МИД заявили, что есть понимание, как будут мониторить прекращение огня

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что на техническом уровне есть понимание того, как именно должно происходить прекращение огня и как его будут мониторить. Об этом он сказал, комментируя переговоры Украины, США и России в Женеве, передает УНН.

По словам Тихого, уже понятно, что мониторинг режима прекращения огня точно будет при участии Соединенных Штатов Америки. Он подчеркнул, что это — "очень важная для нас конструктивная и позитивная вещь".

В МИД подчеркнули, что наличие согласованного видения механизмов контроля на рабочем уровне является ключевым условием для любых дальнейших шагов в рамках переговорного процесса. 

Напомним

Сейчас Украина и США работают над юридическими и техническими деталями Prosperity Plan.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Техника
Война в Украине
Женева
Министерство иностранных дел Украины
Украина