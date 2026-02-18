В МИД заявили, что есть понимание, как будут мониторить прекращение огня

"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве

"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве

"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве

"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве 18 февраля, 05:31 • 20944 просмотра