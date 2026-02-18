Україна та США працюють над юридичними та технічними деталями Prosperity Plan - Тихий

$43.260.09
Ексклюзив
14:25 • 422 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 8336 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 12429 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:49 • 11695 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
10:05 • 17084 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 20742 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 15847 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 16993 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 25548 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 39574 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
Популярнi новини
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві18 лютого, 05:31 • 19330 перегляди
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto18 лютого, 06:29 • 22255 перегляди
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор18 лютого, 07:39 • 10779 перегляди
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні09:27 • 6424 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ09:58 • 15993 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 4350 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 51220 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 66178 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 72711 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 2610 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 4962 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 18381 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 30995 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 26208 перегляди
The Guardian

Україна та США працюють над юридичними та технічними деталями Prosperity Plan - Тихий

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що триває робота над юридичними та технічними деталями Prosperity Plan. США є стратегічним партнером у цьому процесі.

Україна та США працюють над юридичними та технічними деталями Prosperity Plan - Тихий

Наразі в межах Prosperity Plan продовжується робота над юридичними та технічними деталями. Йдеться не про політичні рішення, а про уточнення окремих нюансів. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Для нас Сполучені Штати - це стратегічний партнер в цьому процесі і ми впевнені, що рішення, які були узгоджені будуть найближчим часом фіналізовані і ухвалені, і наскільки я знаю, наразі по Prosperity Plan триває опрацьовання певних  юридичних і технічних аспектів. Тобто це не стільки про політику, скільки про доточування певних нюансів

- наголосив Георгій Тихий.

Додатково

Prosperity Plan - це комплексна ініціатива, яка передбачає довгострокове відновлення та модернізацію української економіки, залучення інвестицій і посилення інтеграції з європейським ринком.

Нагадаємо

У Женеві відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів Україна - США - рф, названий інтенсивним та предметним. Наступний етап - узгодження рішень для розгляду президентами, що має бути реальним, а не формальним.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Женева
Сполучені Штати Америки
Україна