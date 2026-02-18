Україна та США працюють над юридичними та технічними деталями Prosperity Plan - Тихий
Київ • УНН
Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що триває робота над юридичними та технічними деталями Prosperity Plan. США є стратегічним партнером у цьому процесі.
Наразі в межах Prosperity Plan продовжується робота над юридичними та технічними деталями. Йдеться не про політичні рішення, а про уточнення окремих нюансів. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
Для нас Сполучені Штати - це стратегічний партнер в цьому процесі і ми впевнені, що рішення, які були узгоджені будуть найближчим часом фіналізовані і ухвалені, і наскільки я знаю, наразі по Prosperity Plan триває опрацьовання певних юридичних і технічних аспектів. Тобто це не стільки про політику, скільки про доточування певних нюансів
Додатково
Prosperity Plan - це комплексна ініціатива, яка передбачає довгострокове відновлення та модернізацію української економіки, залучення інвестицій і посилення інтеграції з європейським ринком.
Нагадаємо
У Женеві відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів Україна - США - рф, названий інтенсивним та предметним. Наступний етап - узгодження рішень для розгляду президентами, що має бути реальним, а не формальним.