Украина и США работают над юридическими и техническими деталями Prosperity Plan - Тихий

Эксклюзив
14:25 • 902 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 8924 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 12609 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 11865 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
10:05 • 17241 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
09:44 • 20878 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
08:42 • 15918 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17030 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 25596 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 39607 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
публикации
Эксклюзивы
"Успех Трампа": Виткофф заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и России в Женеве18 февраля, 05:31 • 19408 просмотра
Масштабный сбой произошел ночью в работе сервисов Google, YouTube и CloudflarePhoto18 февраля, 06:29 • 22331 просмотра
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор18 февраля, 07:39 • 10904 просмотра
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине09:27 • 6560 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ09:58 • 16123 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 4594 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 8930 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 51339 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 66305 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 72820 просмотра
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петер Сийярто
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Венгрия
Одесса
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 2710 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 5068 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 18437 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 31051 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 26262 просмотра
Социальная сеть
Техника
Фильм
Отопление
Хранитель

Украина и США работают над юридическими и техническими деталями Prosperity Plan - Тихий

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что продолжается работа над юридическими и техническими деталями Prosperity Plan. США являются стратегическим партнером в этом процессе.

Украина и США работают над юридическими и техническими деталями Prosperity Plan - Тихий

В настоящее время в рамках Prosperity Plan продолжается работа над юридическими и техническими деталями. Речь идет не о политических решениях, а об уточнении отдельных нюансов. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает УНН.

Подробности

Для нас Соединенные Штаты - это стратегический партнер в этом процессе, и мы уверены, что согласованные решения будут в ближайшее время финализированы и приняты, и, насколько я знаю, сейчас по Prosperity Plan продолжается проработка определенных юридических и технических аспектов. То есть это не столько о политике, сколько о доточке определенных нюансов

- подчеркнул Георгий Тихий.

Дополнительно

Prosperity Plan - это комплексная инициатива, предусматривающая долгосрочное восстановление и модернизацию украинской экономики, привлечение инвестиций и усиление интеграции с европейским рынком.

Напомним

В Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров Украина - США - рф, названный интенсивным и предметным. Следующий этап - согласование решений для рассмотрения президентами, что должно быть реальным, а не формальным.

Алла Киосак

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Женева
Соединённые Штаты
Украина