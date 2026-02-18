Украина и США работают над юридическими и техническими деталями Prosperity Plan - Тихий
Киев • УНН
Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что продолжается работа над юридическими и техническими деталями Prosperity Plan. США являются стратегическим партнером в этом процессе.
В настоящее время в рамках Prosperity Plan продолжается работа над юридическими и техническими деталями. Речь идет не о политических решениях, а об уточнении отдельных нюансов. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает УНН.
Подробности
Для нас Соединенные Штаты - это стратегический партнер в этом процессе, и мы уверены, что согласованные решения будут в ближайшее время финализированы и приняты, и, насколько я знаю, сейчас по Prosperity Plan продолжается проработка определенных юридических и технических аспектов. То есть это не столько о политике, сколько о доточке определенных нюансов
Дополнительно
Prosperity Plan - это комплексная инициатива, предусматривающая долгосрочное восстановление и модернизацию украинской экономики, привлечение инвестиций и усиление интеграции с европейским рынком.
Напомним
В Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров Украина - США - рф, названный интенсивным и предметным. Следующий этап - согласование решений для рассмотрения президентами, что должно быть реальным, а не формальным.