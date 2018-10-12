У МЗС відреагували на обіцянки Кремля "захистити православних в Україні"

“Подібні тези щодо „захисту російськомовного населення“ ми чули від РФ як виправдовування своєї агресії проти України”, — написала М.Беца, коментуючи заяву Д.Пєскова про захист “православних в Україні”.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова захищати інтереси православних в Україні, якщо “Києву не вдасться утримати радикалів”.

“У випадку, якщо події, які розвиваються, увійдуть в русло протиправних дій, то, звичайно, як Росія всюди захищає інтереси росіян і російськомовних, то також, і про це неодноразово говорив Путін, Росія захищає інтереси православних. Це абсолютно обґрунтована і абсолютно зрозуміла позиція”, — сказав Пєсков.

На уточнююче запитання, яким чином Москва готова захищати інтереси православних в Україні, представник Кремля відповів: “винятково політико-дипломатичними (заходами)”.

Як повідомляв УНН, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.

Окрім того, Вселенський патріархат закликав утримуватися від “захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти”.