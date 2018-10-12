В МИД отреагировали на обещания Кремля "защитить православных в Украине"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Тезисы Кремля о "защите православных в Украине" напоминают оправдания агрессии России "защитой русскоязычного населения". Об этом написала в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Подобные тезисы о "защите русскоязычного населения" мы слышали от РФ как оправдание своей агрессии против Украины", - написала М.Беца, комментируя заявление Д.Пескова о защите "православных в Украине".
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова защищать интересы православных в Украине, если "Киеву не удастся удержать радикалов".
"В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия везде защищает интересы русских и русскоязычных, то также, и об этом неоднократно говорил Путин, Россия защищает интересы православных. Это абсолютно обоснованная и абсолютно понятная позиция", - сказал Песков.
На уточняющий вопрос, каким образом Москва готова защищать интересы православных в Украине, представитель Кремля ответил: "исключительно политико-дипломатическими (мерами)".
Как сообщал УНН, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.
Кроме того, Вселенский патриархат призвал воздерживаться от "захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести".