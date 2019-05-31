У МЗС розповіли, де проголосувати за кордоном на позачергових виборах до Верховної Ради

"Станом на 30 травня ц.р., на постійній основі існує 101 закордонна виборча дільниця в 72 країнах світу", - зазначили в міністерстві.



За інформацією МЗС, 99 закордонних виборчих дільниць утворено при посольствах та консульствах України: найбільше дільниць утворено в Німеччині – 5, в Італії, Польщі та США – по 4, ще дві дільниці утворено при військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України: в Демократичній Республіці Конго та в Косово.



Перелік закордонних виборчих дільниць у прес-службі порадили шукати на веб-сторінці МЗС.



Як повідомляв УНН, раніше Міністерство закордонних справ України розповіло про порядок включення до списків виборців на закордонній виборчій дільниці.