В МИД рассказали, где проголосовать за рубежом на внеочередных выборах в Верховную Раду

"По состоянию на 30 мая этого года, на постоянной основе существует 101 заграничный избирательный участок в 72 странах мира", - отметили в министерстве.



По информации МИД, 99 заграничных избирательных участков создано при посольствах и консульствах Украины: больше участков образовано в Германии - 5, в Италии, Польши и США - по 4, еще два участка образовано при воинских частях (формированиях), дислоцированных за пределами Украины: в демократической Республике Конго и в Косово.



Перечень зарубежных избирательных участков в пресс-службе посоветовали искать на веб-странице МИД.



Как сообщал УНН, ранее Министерство иностранных дел Украины рассказал о порядке включения в списки избирателей на заграничном избирательном участке.