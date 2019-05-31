В МИД рассказали, где проголосовать за рубежом на внеочередных выборах в Верховную Раду

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 17814 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 37583 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 56800 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115390 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109633 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136565 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144258 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130026 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130093 просмотра

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В МИД рассказали, где проголосовать за рубежом на внеочередных выборах в Верховную Раду

В МИД рассказали, где проголосовать за рубежом на внеочередных выборах в Верховную Раду

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Во время внеочередных выборов в Верховную Раду, украинские граждане, проживающие за границей, смогут проголосовать так же, как и на выборах Президента - на 101 заграничном избирательном участке в 72 странах мира. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Министерстве иностранных дел Украины.

"По состоянию на 30 мая  этого года, на постоянной основе существует 101 заграничный избирательный участок в 72 странах мира", - отметили в министерстве.

По информации МИД, 99 заграничных избирательных участков создано при посольствах и консульствах Украины: больше участков образовано в Германии - 5, в Италии, Польши и США - по 4, еще два участка образовано при воинских частях (формированиях), дислоцированных за пределами Украины: в демократической Республике Конго и в Косово.

Перечень зарубежных избирательных участков в пресс-службе посоветовали искать на веб-странице МИД.

Как сообщал УНН, ранее Министерство иностранных дел Украины рассказал о порядке включения в списки избирателей на заграничном избирательном участке.

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