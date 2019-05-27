Українцям за кордоном дали вказівки щодо виборів до Ради

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Міністерство закордонних справ України розповіло про порядок включення до списків виборців на закордонній виборчій дільниці. Рекомендації містяться на сайті посольства України у Великій Британії, передає УНН.

"Шановні громадяни України! 23 травня 2019 року опубліковано указ Президента України від 21.05.2019 року № 303/2019 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", - зазначили у посольстві.

Дипломати нагадали, що, згідно з указом, достроково припинено повноваження Верховної Ради України восьмого скликання та призначено позачергові вибори до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року.

"У цьому зв’язку пропонуємо вашій увазі рекомендації, які дозволять вам завчасно подбати про своє включення до списку виборців на закордонній виборчій дільниці... та скористатися своїм правом голосу", - повідомили в посольстві.

Для зручності виборців та їх поінформованості про порядок включення до списків виборців за кордоном розроблено пам'ятку - алгоритм дій виборця з трьома кроками дій.

  • Крок 1. Списки виборців складаються на основі даних державного реєстру виборців. Перевірити включення до державного реєстру виборців та виборчу адресу можна таким чином:
  • через інтернет (зареєструвавшись в "особистому кабінеті");
  • у будь-який робочий день прийти із закордонним паспортом до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання; подати письмовий запит щодо змісту власних персональних даних у державному реєстрі.
  • Крок 2. Якщо дані та виборча адреса правильні:
  • у день голосування прийти із закордонним паспортом, тимчасовим посвідченням громадянина України на закордонну виборчу дільницю за власною виборчою адресою.
  • Крок 3. Якщо дані та виборчу адресу вказано невірно:
  • звернутись особисто або надіслати поштою до закордонної дипустанови України за місцем проживання для постановки на консульський облік;
  • особисто подати до закордонної дипустанови України заяву з доданої до неї документами, які підтверджують зазначені у ній відомості.

Як повідомляв УНН, за даними ЦВК, за кордоном участь у другому турі виборів Президента України взяли 59 тисяч 830 українців.

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