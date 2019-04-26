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ЦВК підбила офіційні підсумки голосування українців за кордоном

ЦВК підбила офіційні підсумки голосування українців за кордоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Центральна виборча комісія склала та оголосила протокол про підсумки повторного голосування 21 квітня на чергових виборах президента України в межах закордонного виборчого округу, передає УНН.

Протокол Центральної виборчої комісії про підсумки повторного голосування в межах закордонного виборчого округу підписано всіма, 16-ма членами ЦВК

За даними ЦВК, за кордоном участь у другому турі президентських виборів взяли 59 тисяч 830 українців. У закордонному виборчому окрузі лідерство здобув Петро Порошенко, за якого проголосували 54,73% виборців, Володимира Зеленського підтримали 43,78% виборців.

Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія прийняла на опрацювання протоколи з ”мокрими” печатками від усіх 199 окружних виборчих комісій

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