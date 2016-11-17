У МЗС Росії заявили, що Нідерландам було надіслано нові дані про катастрофу МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що передали дані радіолокаційних систем (РЛС) Нідерландам, згідно з якими спростовується інформація про те, що пуск ракети, яка збила малазійський літак, відбувся з території Первомайського. Про це під час брифінгу повідомила офіційний представник міністерства Марія Захарова, передає УНН.
“...відбулася передача даних РЛС. Росія не отримувала зворотної реакції від колег з Нідерландів — ми поки її чекаємо.. дані РЛС є незаперечними і об’єктивними, їх неможливо підробити... Вони чітко демонструють, що пуск ракети, що імовірно збила малайзійський літак, не міг здійснюватися з району населеного пункту Первомайське, як це було заявлено представниками ССД... під час пуску ракети з Первомайського це в обов’язковому порядку було б відображено в даних РЛС, а там це не відображено”, — зазначила М.Захарова.
Як повідомляв УНН, катастрофа пасажирського літака “Боїнг 777-200 9М-MRD” сталась над територією Донецької області 17 липня 2014 року.
Одразу після інциденту, відповідно до укладених міжнародних угод між Україною, Австралією, Бельгією, Королівством Нідерланди та Малайзією, було створено Міжнародну спільну слідчу групу з питань розслідування причин катастрофи.