В МИД России заявили, что Нидерландам было отправлено новые данные о катастрофе МН17
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел России сообщили, что передали данные радиолокационных систем (РЛС) Нидерландам, согласно которым опровергается информация о том, что пуск ракеты, которая сбила малазийский самолет, состоялся с территории Первомайского. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова, передает УНН.
"... Состоялась передача данных РЛС. Россия не получала обратной реакции от коллег из Нидерландов - мы пока ее ждем .. данные РЛС являются неоспоримыми и объективными, их невозможно подделать ... Они четко показывают, что пуск ракеты, что предположительно сбила малайзийский самолет, не мог осуществляться из района населенного пункта Первомайское, как это было заявлено представителями ССД ... при пуске ракеты из Первомайского это в обязательном порядке было бы отражено в данных РЛС, а там это не отражено ", - отметила М.Захарова.
Как сообщал УНН, катастрофа пассажирского самолета "Боинг 777-200 9М-MRD" произошла над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года.
Сразу после инцидента, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Королевством Нидерланды и Малайзией, была создана Международная совместная следственная группа по расследованию причин катастрофы.