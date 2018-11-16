У МЗС РФ заявили, що Москва не планує нарощування військової потужності в Азовському морі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Росія не планує нарощувати військову міць в Азовському морі у відповідь на посилення там української присутності. Про це повідомив агентству ТАРС статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, інформує УНН.

“У нас на Азові немає військових баз, військові кораблі в основному забезпечують безпеку Кримського мосту, — сказав він. — Ніякого нарощування військової потужності в Азові ми не плануємо”.

Однак, підкреслив Карасін, Україна нібито створює в Азовському морі “тривожну ситуацію”. “Заява Києва щодо намірів створити в Бердянську військово-морську базу, їх періодичні військово-морські навчання, які перекривають зону Азовського моря, мають місце, це підтверджено, — зазначив він. — Тому ситуація небезпечна, і нагрівається вона Києвом”.

За його словами, “істеричні, нахабні побудови Києва не мають під собою ніякої основи”. “Доступ в Азовське море і прохід по Керч-Єнікальському каналу абсолютно залишилися незмінними у порівнянні з періодом до 2014 року, а всі міркування з приводу деяких нібито затримок з оглядами, що мають місце, з формуванням караванів для проходу не мають під собою фактичної підстави”, — заявив він.

Нагадуємо, заступник Лаврова назвав проведення виборів в ОРДЛО “логічним в умовах блокади республік”.

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