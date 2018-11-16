В МИД РФ заявили, что Москва не планирует наращивание военной мощи в Азовском море

“У нас на Азове нет военных баз, военные корабли в основном обеспечивают безопасность Крымского моста, — сказал он. — Никакого наращивания военной мощи в Азове мы не планируем”.

Однако, подчеркнул Карасин, Украина якобы создает в Азовском море “тревожную ситуацию”. “Заявление Киева относительно намерений создать в Бердянске военно-морскую базу, их периодические военно-морские учения, которые перекрывают зону Азовского моря, имеют место, это подтверждено, — отметил он. — Поэтому ситуация опасная, и нагревается она Киевом”.

По его словам, “истерические, нагловатые построения Киева не имеют под собой никакой основы”. “Доступ в Азовское море и проход по Керчь-Еникальскому каналу абсолютно не поменялись по сравнению с периодом до 2014 года, а все рассуждения по поводу некоторых якобы имеющих место задержек с осмотрами, с формированием караванов для прохода не имеют под собой фактического основания”, — заявил он.

Напоминаем, заместитель Лаврова назвал проведение выборов в ОРДЛО “логичным в условиях блокады республик”.