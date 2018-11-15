Заступник Лаврова назвав проведення виборів в ОРДЛО "логічним в умовах блокади республік"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російська сторона на консультаціях в Брюсселі заявила про те, що проведення виборів в так званих “Донецької і Луганської народних республіках (ДНР і ЛНР)” — “логічно в умовах їх блокади”. Про це повідомив ТАРС в четвер статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін за підсумками зустрічі з генеральним секретарем Європейської зовнішньополітичної служби Хельгою Шмід, передає УНН.
“Обмінялися думками з приводу тих виборів, які пройшли в Донецькій і Луганській народних республіках 11 листопада, сказавши, що вони цілком логічні в умовах, коли фактично двом республікам оголошена блокада, коли людям треба виживати і для цього повинна бути якась адміністрація, яка керує всіма питаннями життєзабезпечення”, — зазначив російський дипломат.
“Вислухали позицію Євросоюзу, ми не згодні з нею, але це не заважає нам зіставляти оцінки”, — додав Карасін.
Нагадуємо, спостерігачі з більш ніж 20 країн, в тому числі держав — учасниць ОБСЄ, стежили за ходом голосування на виборах в самопроголошених “Донецькій і Луганській народних республіках (ДНР і ЛНР)”. Про це заявив у понеділок постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ у зв’язку з “виборами” в Донбасі.