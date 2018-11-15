Заступник Лаврова назвав проведення виборів в ОРДЛО "логічним в умовах блокади республік"

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російська сторона на консультаціях в Брюсселі заявила про те, що проведення виборів в так званих “Донецької і Луганської народних республіках (ДНР і ЛНР)” — “логічно в умовах їх блокади”. Про це повідомив ТАРС в четвер статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін за підсумками зустрічі з генеральним секретарем Європейської зовнішньополітичної служби Хельгою Шмід, передає УНН.