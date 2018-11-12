Росія повідомила ОБСЄ, що за "виборами" в ОРДЛО стежили спостерігачі з понад 20 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Спостерігачі з більш ніж 20 країн, в тому числі держав — учасниць ОБСЄ, стежили за ходом голосування на виборах в самопроголошених “Донецькій і Луганській народних республіках (ДНР і ЛНР)”. Про це заявив у понеділок постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ у зв’язку з “виборами” в Донбасі, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.
Російський постпред надав країнам — учасницям ОБСЄ нібито “факти” на основі інформації, отриманої від “виборчих комісій”, спостерігачів та ЗМІ. “Вибори 11 листопада пройшли в цілому організовано, спокійно, без порушень, при високій явці виборців. Жителі окремих районів мали можливість вибирати з 5 кандидатів у Донецькій області та 4 кандидатів в Луганській області”, — зазначив Лукашевич.
“За процесом голосування стежили спостерігачі з більш ніж 20 країн, в тому числі з держав — учасниць ОБСЄ (Австрії, Бельгії, Угорщини, Німеччини, Греції, Італії, Ірландії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Сербії, Туреччини, Фінляндії та Франції), а також інших країн”, — підкреслив постпред.
Нагадуємо, представник РФ в ОБСЄ заявив, що “вибори” в ОРДЛО не мають відношення до “Мінська-2”.