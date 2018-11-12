Росія повідомила ОБСЄ, що за "виборами" в ОРДЛО стежили спостерігачі з понад 20 країн

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Спостерігачі з більш ніж 20 країн, в тому числі держав — учасниць ОБСЄ, стежили за ходом голосування на виборах в самопроголошених “Донецькій і Луганській народних республіках (ДНР і ЛНР)”. Про це заявив у понеділок постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ у зв’язку з “виборами” в Донбасі, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.