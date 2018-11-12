Россия сообщила ОБСЕ, за "выборами" в ОРДЛО следили наблюдатели из 20 стран

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106933 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113859 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151552 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145715 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137067 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128491 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172120 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118103 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Россия сообщила ОБСЕ, за "выборами" в ОРДЛО следили наблюдатели из 20 стран

Россия сообщила ОБСЕ, за "выборами" в ОРДЛО следили наблюдатели из 20 стран

Киев  •  УНН

 • 11506 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Наблюдатели из более чем 20 стран, в том числе государств - участников ОБСЕ, следили за ходом голосования на выборах в самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР)». Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в связи с "выборами" в Донбассе, информирует УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Российский постпред предоставил странам — участницам ОБСЕ якобы “факты” на основе информации, полученной от “избирательных комиссий”, наблюдателей и СМИ. “Выборы 11 ноября прошли в целом организованно, спокойно, без нарушений, при высокой явке избирателей. Жители отдельных районов имели возможность выбирать из 5 кандидатов в Донецкой области и 4 кандидатов в Луганской области”, — отметил Лукашевич.

“За процессом голосования следили наблюдатели из более чем 20 стран, в том числе из государств — участников ОБСЕ (Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Ирландии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии, Турции, Финляндии и Франции), а также других стран”, — подчеркнул постпред.

Напоминаем, представитель РФ в ОБСЕ заявил, что “выборы” в ОРДЛО не имеют отношения к “Минску-2”.

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