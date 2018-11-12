Россия сообщила ОБСЕ, за "выборами" в ОРДЛО следили наблюдатели из 20 стран
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Наблюдатели из более чем 20 стран, в том числе государств - участников ОБСЕ, следили за ходом голосования на выборах в самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР)». Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в связи с "выборами" в Донбассе, информирует УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
Российский постпред предоставил странам — участницам ОБСЕ якобы “факты” на основе информации, полученной от “избирательных комиссий”, наблюдателей и СМИ. “Выборы 11 ноября прошли в целом организованно, спокойно, без нарушений, при высокой явке избирателей. Жители отдельных районов имели возможность выбирать из 5 кандидатов в Донецкой области и 4 кандидатов в Луганской области”, — отметил Лукашевич.
“За процессом голосования следили наблюдатели из более чем 20 стран, в том числе из государств — участников ОБСЕ (Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Италии, Ирландии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии, Турции, Финляндии и Франции), а также других стран”, — подчеркнул постпред.
Напоминаем, представитель РФ в ОБСЕ заявил, что “выборы” в ОРДЛО не имеют отношения к “Минску-2”.