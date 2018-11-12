Представник РФ в ОБСЄ заявив, що "вибори" в ОРДЛО не мають відношення до "Мінська-2"

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 90356 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 154856 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 98373 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 332354 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 169169 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 142107 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 195228 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 123614 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107950 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104604 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 128346 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 38228 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 147522 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 28478 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 71794 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 72793 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 90384 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 154893 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 148451 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 332406 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 18059 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 19986 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 29170 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 38879 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 128983 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

Представник РФ в ОБСЄ заявив, що "вибори" в ОРДЛО не мають відношення до "Мінська-2"

Київ • УНН

 • 8447 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Вибори в так званих “Донецькій і Луганській народних республіках (ДНР і ЛНР)” не мають відношення до мінських домовленостей. Про це заявив у понеділок постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ у зв’язку з “виборами” в Донбасі, інформує УНН з посиланням на ТАРС.

Представник РФ в ОБСЄ заявив, що "вибори" в ОРДЛО не мають відношення до "Мінська-2"

“Вибори, що відбулися 11 листопада, не мають відношення до виконання мінських домовленостей, — сказав Лукашевич. — Однак за останній час в Україні стався цілий ряд подій, що грубо порушують мінський комплекс заходів, підписаний 12 лютого 2015 року. Але спецзасідання Постради не скликалися або в їх скликанні відмовляли”.

За словами Лукашевича, Росія здивована скликанням спеціального засідання постійної ради ОБСЄ через вибори в Донбасі. “Здивовані скликанням сьогодні спеціального засідання постійної ради. Тема виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей України обговорюється в цьому залі останні три тижні. Позиції відомі. Необхідні роз’яснення дані”, — зазначив він.

За його словами, щочетверга є можливість обмінятися думками про ситуацію в Україні і необхідності виконання мінських домовленостей. “У чому додана вартість сьогоднішньої зустрічі?”, — задався в цьому зв’язку питанням російський постпред.

Як повідомляв УНН, Україна розраховує на солідарність держав-учасниць ОБСЄ в притягненні до відповідальності Росії як держави-окупанта та залучених до підготовки і проведення незаконних і фейкових т.зв. “виборів”, шляхом накладення додаткових санкцій. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59