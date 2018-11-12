Представник РФ в ОБСЄ заявив, що "вибори" в ОРДЛО не мають відношення до "Мінська-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Вибори в так званих “Донецькій і Луганській народних республіках (ДНР і ЛНР)” не мають відношення до мінських домовленостей. Про це заявив у понеділок постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич на спеціальному засіданні постійної ради ОБСЄ у зв’язку з “виборами” в Донбасі, інформує УНН з посиланням на ТАРС.
“Вибори, що відбулися 11 листопада, не мають відношення до виконання мінських домовленостей, — сказав Лукашевич. — Однак за останній час в Україні стався цілий ряд подій, що грубо порушують мінський комплекс заходів, підписаний 12 лютого 2015 року. Але спецзасідання Постради не скликалися або в їх скликанні відмовляли”.
За словами Лукашевича, Росія здивована скликанням спеціального засідання постійної ради ОБСЄ через вибори в Донбасі. “Здивовані скликанням сьогодні спеціального засідання постійної ради. Тема виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей України обговорюється в цьому залі останні три тижні. Позиції відомі. Необхідні роз’яснення дані”, — зазначив він.
За його словами, щочетверга є можливість обмінятися думками про ситуацію в Україні і необхідності виконання мінських домовленостей. “У чому додана вартість сьогоднішньої зустрічі?”, — задався в цьому зв’язку питанням російський постпред.
Як повідомляв УНН, Україна розраховує на солідарність держав-учасниць ОБСЄ в притягненні до відповідальності Росії як держави-окупанта та залучених до підготовки і проведення незаконних і фейкових т.зв. “виборів”, шляхом накладення додаткових санкцій. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ.