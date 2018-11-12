Представитель РФ в ОБСЕ заявил, что "выборы" в ОРДЛО не имеют отношения к "Минск-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Выборы в так называемых “Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР)” не имеют отношения к минским договоренностям. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в связи с “выборами” в Донбассе, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.
“Состоявшиеся 11 ноября выборы не имеют отношения к выполнению минских договоренностей, — сказал Лукашевич. — Однако за последнее время в Украине произошел целый ряд событий, грубо нарушающих минский комплекс мер, подписанный 12 февраля 2015 года. Но спецзаседаний Постсовета не созывалось или в их созыве отказывалось”.
По словам Лукашевича, Россия удивлена созывом специального заседания постоянного совета ОБСЕ из-за выборов в Донбассе. “Удивлены созывом сегодня специального заседания постоянного совета. Тема выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины обсуждается в этом зале последние три недели. Позиции известны. Необходимые разъяснения даны”, — отметил он.
По его словам, каждый четверг есть возможность обменяться мнениями о ситуации в Украине и необходимости выполнения минских договоренностей. “В чем добавленная стоимость сегодняшней встречи?”, — задался в этой связи вопросом российский постпред.
Как сообщал УНН, Украина рассчитывает на солидарность государств-участников ОБСЕ в привлечении к ответственности России как государства-оккупанта и привлеченных к подготовке и проведению незаконных и фейковых т.н. “выборов”, путем наложения дополнительных санкций. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.