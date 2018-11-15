Заместитель Лаврова назвал проведение выборов в ОРДЛО "логичным в условиях блокады республик"

“Обменялись мнениями по поводу тех выборов, которые прошли в Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября, сказав, что они вполне логичны в условиях, когда фактически двум республикам объявлена блокада, когда людям надо выживать и для этого должна быть какая-то администрация, которая руководит всеми вопросами жизнеобеспечения”, — отметил российский дипломат.

“Выслушали позицию Евросоюза, мы не согласны с ней, но это не мешает нам сопоставлять оценки”, — добавил Карасин.

Напоминаем, наблюдатели из более чем 20 стран, в том числе государств — участников ОБСЕ, следили за ходом голосования на выборах в самопровозглашенных “Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР)”. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в связи с “выборами” в Донбассе.