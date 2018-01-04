У МЗС прокоментували ситуацію з українськими біженцями в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Дозвіл на роботу в Польщі за два роки отримали майже 300 тисяч українців. Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
"Біженці – це категорія міжнародного права. Їм потрібно допомагати. За 2 роки такий статус в Польщі отримали 88 українців. При цьому майже 300 тис одержали дозвіл на роботу, а більше 2 млн – візи, витративши кілька млрд євро", - повідомив Клімкін.
Крім того, міністр зазначив, що українці, які поїхали в Польщу на заробітки, "рятують конкурентоспроможність економіки Польщі".
"Мені, як математику, таке співвідношення видається дуже симпатичними для польської економіки. Навіть не враховуючи те, що саме українці рятують конкурентоспроможність економіки Польщі", - зазначив Клімкін.
Нагадаємо, раніше Ірина Геращенко прокоментувала заяву Польщі про українських біженців.
Біженці – це категорія міжнародного права. Їм потрібно допомагати. За 2 роки такий статус в Польщі отримали 88 українців. При цьому майже 300 тис одержали дозвіл на роботу, а більше 2 млн – візи, витративши кілька млрд євро (польська статистика:))) 1/2 https://t.co/Bkxd0LSJ9Y— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.
Мені, як математику, таке співвідношення видається дуже симпатичними для польської економіки. Навіть не враховуючи те, що саме українці рятують конкурентоспроможність економіки Польщі :) 2/2— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.