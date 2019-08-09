У МЗС Естонії повідомили, що лише США можуть гарантувати безпеку республіки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Естонія розглядає США як єдину країну, здатну відбити загрози безпеки своєї держави. Про це йдеться в підготовленому МЗС Естонії для уряду меморандумі, пише УНН.
“Сполучені Штати є єдиною країною, яка розділяє фундаментальні цінності, що лежать в основі суспільного устрою Естонії, і має достатню військової, політичної та економічної потуги для протидії атакам, які можуть загрожувати Естонії, — зазначено в документі, який опублікував в п’ятницю портал ERR. — Тому двосторонні відносини з США мають унікальне значення для безпеки Естонії”.
МЗС Естонії зазначив, що в ряді країн Європи знизилася довіра до політичних гарантій безпеки з боку США. “У поєднанні з іншими розбіжностями зростаюча невпевненість в забезпеченні безпеки з боку США змушує багатьох європейських лідерів шукати альтернативи орієнтованому на НАТО вирішенню в області безпеки”, — наголошується в меморандумі.
МЗС Естонії рекомендує винести діалог з США з питань безпеки на більш змістовний етап, що передбачає більш ретельну підготовку візитів на високому рівні, а також донесення позиції Таллінна до якомога більшої кількості політиків, які приймають рішення в США.
Естонія також має намір підтримувати існуючі двосторонні контакти з США з питань кібербезпеки, по лінії співробітництва правоохоронних органів, а також розвивати економічні відносини.
Як повідомляв УНН, Естонія не визнаватиме видані РФ на Донбасі паспорти.