В МИД Эстонии сообщили, что только США могут гарантировать безопасность республики
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Эстония рассматривает США как единственную страну, способную отразить угрозы безопасности своего государства. Об этом говорится в подготовленном МИД Эстонии для правительства меморандуме, пишет УНН.
“Соединенные Штаты являются единственной страной, которая разделяет фундаментальные ценности, лежащие в основе общественного устройства Эстонии, и обладает достаточной военной, политической и экономической мощью для противодействия атакам, которые могут угрожать Эстонии, — указано в документе, который опубликовал в пятницу портал ERR. — Поэтому двусторонние отношения с США имеют уникальное значение для безопасности Эстонии”.
МИД Эстонии отметил, что в ряде стран Европы снизилось доверие к политическим гарантиям безопасности со стороны США. “В сочетании с другими расхождениями растущая неуверенность в обеспечении безопасности со стороны США вынуждает многих европейских лидеров искать альтернативы ориентированному на НАТО решению в области безопасности”, — отмечается в меморандуме.
МИД Эстонии рекомендует вынести диалог с США по вопросам безопасности на более содержательный этап, что предполагает более тщательную подготовку визитов на высоком уровне, а также донесение позиции Таллина до как можно большего числа политиков, принимающих решения в США.
Эстония также намерена поддерживать существующие двусторонние контакты с США по вопросам кибербезопасности, по линии сотрудничества правоохранительных органов, а также развивать экономические отношения.
Как сообщал УНН, Эстония не признает выданные РФ на Донбассе паспорта.