Естонія не визнаватиме видані РФ на Донбасі паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сьогодні Міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не визнавати паспорти, видані Російською Федерацією після 24 квітня 2019 року мешканцям Донецької і Луганської областей, якщо власник паспорта раніше не був громадянином Росії. Про це йдеться в заяві, опублікованій прес-службою МЗС Естонії, передає УНН.
Так, рішення вступає в силу негайно, підкреслили в МЗС.
За словами міністра закордонних справ країни Урмаса Рейнсалу, цей крок є відповіддю на указ, підписаний президентом Росії в квітні, який дозволяє прискорити надання російського громадянства жителям Донецької і Луганської областей.
“Надання прискореного російського громадянства жителям східної України є ще однією спробою підірвати незалежність України і увічнити нинішню нестабільну ситуацію в області безпеки на сході України. Це повністю суперечить духу мінських угод”, — пояснив Рейнсалу.
“Сьогоднішнє рішення Естонії відображає наше принципове засудження амбіцій Росії такого роду”, — додав він.
Естонія разом з багатьма іншими державами-членами підкреслила Європейській комісії, що необхідно розробити керівні принципи Європейського союзу з цього питання. Рішення про невизнання знаходиться в компетенції кожної держави-члена Європейського Союзу, уточнили в відомстві.
Як повідомляв УНН, за перше півріччя 2019 Росія надала громадянство 44 898 українцям.
17 липня президент РФ Володимир Путін в черговий раз розширив категорії громадян України, які можуть претендувати на спрощене отримання російського громадянства. Згідно з документом, на отримання громадянства в спрощеному порядку зможуть розраховувати українці, які проживали не тільки в “окремих районах Донецької та Луганської областей України” (непідконтрольних уряду України територіях), а в цілому жителі цих областей.
Українське МЗС засудило спрощення Росією набуття російського громадянства жителями Донбасу, вказавши, що укази Кремля щодо “паспортизації” не визнаються українською стороною.