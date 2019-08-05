Естонія не визнаватиме видані РФ на Донбасі паспорти

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сьогодні Міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не визнавати паспорти, видані Російською Федерацією після 24 квітня 2019 року мешканцям Донецької і Луганської областей, якщо власник паспорта раніше не був громадянином Росії. Про це йдеться в заяві, опублікованій прес-службою МЗС Естонії, передає УНН.