Эстония не признает выданные РФ на Донбассе паспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией после 24 апреля 2019 года жителям Донецкой и Луганской областей, если владелец паспорта ранее не был гражданином России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД Эстонии, передаёт УНН.
Так, решение вступает в силу немедленно, подчеркнули в МИД.
По словам министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу, этот шаг является ответом на указ, подписанный президентом России в апреле, который позволяет ускорить предоставление российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
“Предоставление ускоренного российского гражданства жителям восточной Украины является еще одной попыткой подорвать независимость Украины и увековечить нынешнюю нестабильную ситуацию в области безопасности на востоке Украины. Это полностью противоречит духу минских соглашений”, — пояснил Рейнсалу.
“Сегодняшнее решение Эстонии отражает наше принципиальное осуждение амбиций России такого рода”, — добавил он.
Эстония вместе со многими другими государствами-членами подчеркнула Европейской комиссии, что необходимо разработать руководящие принципы Европейского союза по этому вопросу. Решение о непризнании находится в компетенции каждого государства-члена Европейского Союза, уточнили в ведомстве.
Как сообщал УНН, за первое полугодие 2019 года Россия предоставила гражданство 44 898 украинцам.
17 июля президент РФ Владимир Путин в очередной раз расширил категории граждан Украины, которые могут претендовать на упрощенное получение российского гражданства. Согласно документу, на получение гражданства в упрощенном порядке смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в “отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины” (неподконтрольных правительству Украины территориях), а в целом жители этих областей.
Украинское МИД осудило упрощения Россией приобретения российского гражданства жителями Донбасса, указав, что указы Кремля касательно “паспортизации” не признаются украинской стороной.