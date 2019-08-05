Эстония не признает выданные РФ на Донбассе паспорта

КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией после 24 апреля 2019 года жителям Донецкой и Луганской областей, если владелец паспорта ранее не был гражданином России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД Эстонии, передаёт УНН.