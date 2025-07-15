У Миколаїв повертають воду після аварії
Київ • УНН
У Миколаєві відновлюють водопостачання після аварії, повідомив мер Олександр Сєнкевич. Система заповнюється поступово, мешканців закликають перевіряти внутрішньобудинкові мережі та робити запаси води.
У Миколаєві відновлюють водопостачання після аварії напередодні, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у вівторок у Telegram, пише УНН.
Завершено попередні ремонтні роботи. Починаємо заповнення системи водою
З його слів, система заповнюється поступово. "Треба трохи часу, щоб вода дійшла до вашої оселі", - зазначив він.
Також застеріг від поривів у внутрішньобудинкових мережах, тож закликав перевіряти і в разі проблем інформувати водоканал та аварійні служби.
Мер нагадав обов'язково робити запаси питної та технічної води - "як мінімум, на три дні".
У Миколаєві через аварію можливі перебої з водою14.07.25, 10:28 • 2724 перегляди