В Николаев возвращают воду после аварии

В Николаеве восстанавливают водоснабжение после аварии накануне, сообщил мэр города Александр Сенкевич во вторник в Telegram, пишет УНН.

Завершены предварительные ремонтные работы. Начинаем заполнение системы водой - сообщил Сенкевич.

По его словам, система заполняется постепенно. "Надо немного времени, чтобы вода дошла до вашего дома", - отметил он.

Также предостерег от порывов во внутридомовых сетях, поэтому призвал проверять и в случае проблем информировать водоканал и аварийные службы.

Мэр напомнил обязательно делать запасы питьевой и технической воды - "как минимум, на три дня".

В Николаеве из-за аварии возможны перебои с водой