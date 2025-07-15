В Николаев возвращают воду после аварии
Киев • УНН
В Николаеве восстанавливают водоснабжение после аварии, сообщил мэр Александр Сенкевич. Система заполняется постепенно, жителей призывают проверять внутридомовые сети и делать запасы воды.
В Николаеве восстанавливают водоснабжение после аварии накануне, сообщил мэр города Александр Сенкевич во вторник в Telegram, пишет УНН.
Завершены предварительные ремонтные работы. Начинаем заполнение системы водой
По его словам, система заполняется постепенно. "Надо немного времени, чтобы вода дошла до вашего дома", - отметил он.
Также предостерег от порывов во внутридомовых сетях, поэтому призвал проверять и в случае проблем информировать водоканал и аварийные службы.
Мэр напомнил обязательно делать запасы питьевой и технической воды - "как минимум, на три дня".
В Николаеве из-за аварии возможны перебои с водой14.07.25, 10:28 • 2702 просмотра