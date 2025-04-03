У Миколаєві маршрутка наїхала на дівчину на пішохідному переході: водія затримано та повідомлено про підозру

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14829 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
3 квітня, 15:18 • 104117 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 167008 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105336 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 342072 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 173093 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144535 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196050 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124754 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108129 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
56 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46452 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158558 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36921 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 84053 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22539 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14826 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 84144 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

3 квітня, 15:18 • 104114 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 167004 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158641 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19922 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22615 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36987 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46521 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135584 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

У Миколаєві маршрутка наїхала на дівчину на пішохідному переході: водія затримано та повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 8054 перегляди

У Миколаєві водій маршрутки збив 12-річну дівчинку на пішохідному переході. Його затримано та повідомлено про підозру, загрожує до 8 років ув'язнення.

У Миколаєві маршрутка наїхала на дівчину на пішохідному переході: водія затримано та повідомлено про підозру

Правоохоронці затримали водія маршрутного таксі, який у Миколаєві скоїв наїзд на 12-річну дівчинку, яка перетинала проїзну частину на регульованому пішохідному переході. Дівчину доставили до медзакладу з тілесними ушкодженнями, водію повідомлено про підозру. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Миколаївській області, передає УНН.

Вчора, 2 квітня, приблизно о 07:40 на проспекті Миру у м. Миколаєві 61-річний водій маршрутного автомобіля Mercedes-Benz скоїв наїзд на 12-річну дівчинку, яка перетинала проїзну частину на регульованому пішохідному переході. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди малолітня пішохідка з тілесними ушкодженнями була доставлена до медичного закладу

- йдеться в повідомленні.

В поліції повідомили, що пасажири не постраждали, а 61 -річного керманича було затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або тяжке тілесне ушкодження".

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Нині поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

У середу, 2 квітня, на Вінничині сталось ДТП зі смертельними наслідками – зіштовхнулись автомобілі Tesla та Honda.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоКримінал та НП
Миколаїв
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95