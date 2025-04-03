У Миколаєві маршрутка наїхала на дівчину на пішохідному переході: водія затримано та повідомлено про підозру

Правоохоронці затримали водія маршрутного таксі, який у Миколаєві скоїв наїзд на 12-річну дівчинку, яка перетинала проїзну частину на регульованому пішохідному переході. Дівчину доставили до медзакладу з тілесними ушкодженнями, водію повідомлено про підозру. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Миколаївській області, передає УНН.

Вчора, 2 квітня, приблизно о 07:40 на проспекті Миру у м. Миколаєві 61-річний водій маршрутного автомобіля Mercedes-Benz скоїв наїзд на 12-річну дівчинку, яка перетинала проїзну частину на регульованому пішохідному переході. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди малолітня пішохідка з тілесними ушкодженнями була доставлена до медичного закладу - йдеться в повідомленні.

В поліції повідомили, що пасажири не постраждали, а 61 -річного керманича було затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або тяжке тілесне ушкодження".

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Нині поліцейські встановлюють усі обставини автопригоди. Досудове розслідування триває.

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