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В Николаеве маршрутка наехала на девушку на пешеходном переходе: водитель задержан и уведомлен о подозрении

Киев • УНН

 • 7842 просмотра

В Николаеве водитель маршрутки сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе. Он задержан и уведомлен о подозрении, грозит до 8 лет заключения.

В Николаеве маршрутка наехала на девушку на пешеходном переходе: водитель задержан и уведомлен о подозрении

Правоохранители задержали водителя маршрутного такси, который в Николаеве совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе. Девочку доставили в медучреждение с телесными повреждениями, водителю сообщено о подозрении. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области, передает УНН.

Вчера, 2 апреля, примерно в 07:40 на проспекте Мира в г. Николаеве 61-летний водитель маршрутного автомобиля Mercedes-Benz совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия малолетняя пешеходка с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение

- говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что пассажиры не пострадали, а 61-летнего водителя задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего или тяжкое телесное повреждение".

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

В среду, 2 апреля, в Винницкой области произошло ДТП со смертельным исходом – столкнулись автомобили Tesla и Honda.

Павел Башинский

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