У МВС пообіцяли з'ясувати причини загибелі бійців тероборони під час окупації Херсона

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"У перші дні широкомасштабної російської агресії події розвивалися дуже швидко, але я впевнений, що надалі буде час дуже детально розібрати роль і місце кожного бійця, кожного командира, хто які накази віддавав, або навпаки, не віддавав", - сказав Єнін.

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Перший заступник міністра зауважив, що Служба безпеки України вже повідомляла окремим власним співробітникам про підозри та оголошували в розшук. Він додав, що відповідні організаційні й процесуальні висновки будуть зроблені по всіх структурах влади й правоохоронних структурах, зокрема, і Херсонської області.

Нагадаємо

На звільнених від російських окупантів територіях Херсонської області зафіксували понад 430 воєнних злочинів.