У МВС пообіцяли з'ясувати причини загибелі бійців тероборони під час окупації Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Херсоні 1 березня російські танки розстріляли 17 бійців територіальної оборони, озброєних автоматами. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі "Радіо Свобода" сказав, що в майбутньому буде можливість з'ясувати причини загибелі бійців, повідомляє УНН.
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"У перші дні широкомасштабної російської агресії події розвивалися дуже швидко, але я впевнений, що надалі буде час дуже детально розібрати роль і місце кожного бійця, кожного командира, хто які накази віддавав, або навпаки, не віддавав", - сказав Єнін.
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Перший заступник міністра зауважив, що Служба безпеки України вже повідомляла окремим власним співробітникам про підозри та оголошували в розшук. Він додав, що відповідні організаційні й процесуальні висновки будуть зроблені по всіх структурах влади й правоохоронних структурах, зокрема, і Херсонської області.
Нагадаємо
На звільнених від російських окупантів територіях Херсонської області зафіксували понад 430 воєнних злочинів.