У Херсонській області зафіксували понад 430 воєнних злочинів – МВС

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"На цей час на території Херсонщини зареєстровано вже понад 430 воєнних злочинів. Щоденно, щогодинно ця кількість збільшується, адже поліцейські продовжують встановлювати злочини. Також було виявлено чотири катівні та сім місць несвободи", – зазначила речниця.

Нагадаємо

У Херсонській області встановлено три місця, де російські окупанти могли влаштувати катівні для українців.