В Херсонской области зафиксировали более 430 военных преступлений – МВД

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"Сейчас на территории Херсонской области зарегистрировано уже более 430 военных преступлений. Каждый день, каждый час это количество увеличивается, ведь полицейские продолжают устанавливать преступления. Также было выявлено четыре пыточные и семь мест несвободы", – отметила спикер.

Напомним

В Херсонской области установлено три места, где российские оккупанты могли устроить пыточные для украинцев.