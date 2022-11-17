В Херсонской области зафиксировали более 430 военных преступлений – МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. На освобожденных от российских оккупантов территориях Херсонской области зафиксировали более 430 военных преступлений. Об этом информирует УНН со ссылкой на брифинг пресс-секретаря МВД Алины Матвеевой.
Цитата
"Сейчас на территории Херсонской области зарегистрировано уже более 430 военных преступлений. Каждый день, каждый час это количество увеличивается, ведь полицейские продолжают устанавливать преступления. Также было выявлено четыре пыточные и семь мест несвободы", – отметила спикер.
Напомним
В Херсонской области установлено три места, где российские оккупанты могли устроить пыточные для украинцев.