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На Херсонщині відомо про три місця, де могли бути катівні – Нацполіція

На Херсонщині відомо про три місця, де могли бути катівні – Нацполіція

Київ • УНН

 • 378146 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Херсонській області встановлено три місця, де російські окупанти могли влаштувати катівні для українців. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає УНН.

Деталі

"На сьогодні ми говоримо про три місця, де, можливо, були катівні. На даний момент відбувається розмінування, після цього розпочнуться слідчі дії в цих місцях, де ми маємо не тільки докази, а й свідчення місцевих громадян, що там, можливо, катували й утримували наших людей", – розповів Клименко.

Окрім того, він повідомив, що поліція задокументувала понад 400 фактів воєнних злочинів, які скоїли окупанти на Херсонщині.

"На даний момент задокументовано 414 воєнних злочинів, скоєних окупантами, і ми продовжуємо їх документувати", – сказав голова Нацполіції.

Клименко наголосив, що Нацполіція, Нацгвардія та СБУ працюють над викриттям колаборантів та диверсійно-розвідувальних груп.

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"Ми задокументували діяльність Дар’ївського селищного голови, який співпрацював із окупантами і очолював сільську громаду при окупаційній владі. Встановлюється також причетність жителів Херсонщини, які безпосередньо організовували мітинги на підтримку окупаційної влади. Ця робота триває", – сказав Клименко.

Нагадаємо

14 листопада у звільненому від російських окупантів Херсоні офіційно підняли український прапор. На церемонії був присутній Президент України Володимир Зеленський.

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