На Херсонщині відомо про три місця, де могли бути катівні – Нацполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Херсонській області встановлено три місця, де російські окупанти могли влаштувати катівні для українців. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає УНН.
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"На сьогодні ми говоримо про три місця, де, можливо, були катівні. На даний момент відбувається розмінування, після цього розпочнуться слідчі дії в цих місцях, де ми маємо не тільки докази, а й свідчення місцевих громадян, що там, можливо, катували й утримували наших людей", – розповів Клименко.
Окрім того, він повідомив, що поліція задокументувала понад 400 фактів воєнних злочинів, які скоїли окупанти на Херсонщині.
"На даний момент задокументовано 414 воєнних злочинів, скоєних окупантами, і ми продовжуємо їх документувати", – сказав голова Нацполіції.
Клименко наголосив, що Нацполіція, Нацгвардія та СБУ працюють над викриттям колаборантів та диверсійно-розвідувальних груп.
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"Ми задокументували діяльність Дар’ївського селищного голови, який співпрацював із окупантами і очолював сільську громаду при окупаційній владі. Встановлюється також причетність жителів Херсонщини, які безпосередньо організовували мітинги на підтримку окупаційної влади. Ця робота триває", – сказав Клименко.
Нагадаємо
14 листопада у звільненому від російських окупантів Херсоні офіційно підняли український прапор. На церемонії був присутній Президент України Володимир Зеленський.