В Херсонской области известно о трех местах, где могли быть пыточные – Нацполиция

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"На сегодня мы говорим о трех местах, где возможно были пыточные. На данный момент происходит разминирование, после этого начнутся следственные действия в этих местах, где у нас есть не только доказательства, а свидетельства местных граждан, что там, возможно, пытали и удерживали наших людей", – рассказал Клименко.

Кроме того, он сообщил, что полиция задокументировала более 400 фактов военных преступлений, которые совершили оккупанты в Херсонской области.

"На данный момент задокументировано 414 военных преступлений, совершенных оккупантами, и мы продолжаем их документировать", – сказал глава Нацполиции.

Клименко подчеркнул, что Нацполиция, Нацгвардия и СБУ работают над разоблачением коллаборантов и диверсионно-разведывательных групп.

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"Мы задокументировали деятельность Дарьевского поселкового головы, который сотрудничал с оккупантами и возглавлял сельскую громаду при оккупационных властях. Устанавливается также причастность жителей Херсона, которые непосредственно организовывали митинги в поддержку оккупационных властей. Эта работа продолжается", – сказал Клименко.

Напомним

14 ноября в освобожденном от российских оккупантов Херсоне официально подняли украинский флаг. На церемонии присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский.