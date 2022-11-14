Понад 180 населених пунктів Херсонщини під контролем поліції

Цитата

«182 населені пункти Херсонщини під контролем поліції», - йдеться в повідомленні.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що роботи ще дуже багато, особливо у вибухотехніків.

«Потрібно обстежити кожну адміністративну будівлю, об’єкти інфраструктури, щоб стало можливим відновлення нормальної життєдіяльності міста. Вдень та вночі вулиці Херсона патрулюють наряди поліції. Місцеві можуть завжди звернутися до них за допомогою», – наголосив Клименко.

Глава Нацполіції додав, що поліція Херсонської області запустила чат-бот в Телеграм @Warcrimes_Police_KhS_UA_bot, за допомогою якого можна повідомити про злочини окупантів.

Окрім того, під час поїздки Ігор Клименко разом із першим заступником міністра внутрішніх справ Євгенієм Єніним провели оперативну нараду щодо організації роботи поліції у звільнених населених пунктах Херсонщини.

«Нам потрібно забезпечити максимальну безпеку людей та якісний збір доказової бази воєнних злочинів російських загарбників. Багато наших приміщень пошкоджені, а то й повністю зруйновані. Сьогодні оглянули Херсонське районне управління поліції. Тут окупанти влаштували свій «орган влади». Нині будівля де-не-де розбита, засмічена, але може повноцінно функціонувати. Місцеві поліцейські готуються відновити там роботу. Попри труднощі, ми здолаємо всі перешкоди. Головне, що Херсон – вдома», - розповів він.

Доповнення

14 листопада у звільненому від російських окупантів Херсоні офіційно підняли український прапор. На церемонії був присутній Президент України Володимир Зеленський.