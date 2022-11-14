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Более 180 населенных пунктов Херсонской области под контролем полиции

Более 180 населенных пунктов Херсонской области под контролем полиции

Киев • УНН

 • 250835 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Херсонской области 182 населенных пункта под контролем полиции. Об этом сообщает МВД, передает УНН.

Цитата

«182 населенных пункта Херсонской области под контролем полиции», - говорится в сообщении.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что работы еще очень много, особенно у взрывотехников.

«Нужно обследовать каждое административное здание, объекты инфраструктуры, чтобы стало возможным восстановление нормальной жизнедеятельности города. Днем и ночью улицы Херсона патрулируют полицейские наряды. Местные могут всегда обратиться к ним с помощью», – подчеркнул Клименко.

Глава Нацполиции добавил, что полиция Херсонской области запустила чат-бот в телеграммах @Warcrimes_Police_KhS_UA_bot, с помощью которого можно сообщить о преступлениях оккупантов.

Кроме того, во время поездки Игорь Клименко вместе с первым заместителем министра внутренних дел Евгением Ениным провели оперативное совещание по организации работы полиции в уволенных населенных пунктах Херсонской области.

«Нам необходимо обеспечить максимальную безопасность людей и качественный сбор доказательной базы военных преступлений российских захватчиков. Многие наши помещения повреждены, а то и полностью разрушены. Сегодня было осмотрено Херсонское районное управление полиции. Здесь оккупанты устроили свой «орган власти». Сейчас здание кое-где разбито, засорено, но может полноценно функционировать. Местные полицейские готовятся возобновить работу. Несмотря на трудности, мы преодолеем все препятствия. Главное, что Херсон – дома», – рассказал он.

Дополнение

14 ноября в освобожденном от российских оккупантов Херсоне официально подняли украинский флаг. На церемонии присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский.

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