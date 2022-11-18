В МВД пообещали выяснить причины гибели бойцов терробороны во время оккупации Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Херсоне 1 марта российские танки расстреляли 17 бойцов территориальной обороны, вооруженных автоматами. Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире "Радио Свобода" сказал, что в будущем будет возможность выяснить причины гибели бойцов, сообщает УНН.
Цитата
"В первые дни широкомасштабной российской агрессии события развивались очень быстро, но я уверен, что в дальнейшем будет время очень детально разобрать роль и место каждого бойца, каждого командира, кто какие приказы отдавал, или наоборот, не отдавал", - сказал Енин.
Детали
Первый замминистра отметил, что Служба безопасности Украины уже сообщала отдельным собственным сотрудникам о подозрениях и объявлялась в розыск. Он добавил, что соответствующие организационные и процессуальные выводы будут сделаны по всем структурам власти и правоохранительным структурам, в частности, и Херсонской области.
Напомним
На освобожденных от русских оккупантов территориях Херсонской области зафиксировали более 430 военных преступлений.