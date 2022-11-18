В МВД пообещали выяснить причины гибели бойцов терробороны во время оккупации Херсона

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"В первые дни широкомасштабной российской агрессии события развивались очень быстро, но я уверен, что в дальнейшем будет время очень детально разобрать роль и место каждого бойца, каждого командира, кто какие приказы отдавал, или наоборот, не отдавал", - сказал Енин.

Детали

Первый замминистра отметил, что Служба безопасности Украины уже сообщала отдельным собственным сотрудникам о подозрениях и объявлялась в розыск. Он добавил, что соответствующие организационные и процессуальные выводы будут сделаны по всем структурам власти и правоохранительным структурам, в частности, и Херсонской области.

Напомним

На освобожденных от русских оккупантов территориях Херсонской области зафиксировали более 430 военных преступлений.