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У МВФ очікують притягнення до відповідальності українських високопоставлених корупціонерів

У МВФ очікують притягнення до відповідальності українських високопоставлених корупціонерів

Київ • УНН

 • 8409 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міжнародний валютний фонд очікує рішучих кроків української влади у процесі подолання корупції у країні. Про це йдеться у звіті місії МВФ за підсумками візиту, передає УНН.

"Необхідні рішучі кроки для подолання корупції, яка залишається найбільш часто згадуваною перешкодою для ведення бізнесу в Україні. Незважаючи на досягнуті успіхи у створенні нових інституцій, зокрема Національного антикорупційного бюро України та системи електронного декларування активів чиновників, необхідні конкретні результати в притягненні до відповідальності, засудженні корумпованих чиновників високого рівня та поверненні доходів, одержаних у результаті корупційних діянь", - зазначили в МВФ.

Як повідомляв УНН, місія Міжнародного валютного фонду за підсумками візиту до України заявила про те, що українська економіка показує ознаки зростання, а також вони залишили прогноз зростання економіки України в 2016 на 1,5% та 2,5% в 2017 році.

Українські Національні Новини

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