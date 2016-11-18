В МВФ ожидают привлечения к ответственности украинских высокопоставленных коррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Международный валютный фонд ожидает решительных шагов украинской власти в процессе преодоления коррупции в стране. Об этом говорится в отчете миссии МВФ по итогам визита, передает УНН.
"Необходимы решительные шаги для преодоления коррупции, которая остается наиболее часто упоминаемым препятствием для ведения бизнеса в Украине. Несмотря на достигнутые успехи в создании новых институтов, в частности Национального антикоррупционного бюро Украины и системы электронного декларирования активов чиновников, необходимы конкретные результаты в привлечении к ответственности, осуждении коррумпированных чиновников высокого уровня и возвращении доходов, полученных в результате коррупционных деяний", - отметили в МВФ.
Как сообщал УНН, миссия Международного валютного фонда по итогам визита в Украину заявила о том, что украинская экономика показывает признаки роста, а также они оставили прогноз роста экономики Украины в 2016 г. на 1,5% и 2,5% в 2017 году.