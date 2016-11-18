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15 марта, 19:03 • 108567 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148311 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126615 просмотра

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15 марта, 13:08 • 119928 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106612 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102320 просмотра

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В МВФ ожидают привлечения к ответственности украинских высокопоставленных коррупционеров

В МВФ ожидают привлечения к ответственности украинских высокопоставленных коррупционеров

Киев • УНН

 • 8409 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Международный валютный фонд ожидает решительных шагов украинской власти в процессе преодоления коррупции в стране. Об этом говорится в отчете миссии МВФ по итогам визита, передает УНН.

"Необходимы решительные шаги для преодоления коррупции, которая остается наиболее часто упоминаемым препятствием для ведения бизнеса в Украине. Несмотря на достигнутые успехи в создании новых институтов, в частности Национального антикоррупционного бюро Украины и системы электронного декларирования активов чиновников, необходимы конкретные результаты в привлечении к ответственности, осуждении коррумпированных чиновников высокого уровня и возвращении доходов, полученных в результате коррупционных деяний", - отметили в МВФ.

Как сообщал УНН, миссия Международного валютного фонда по итогам визита в Украину заявила о том, что украинская экономика показывает признаки роста, а также они оставили прогноз роста экономики Украины в 2016 г. на 1,5% и 2,5% в 2017 году.

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