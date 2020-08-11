У МОЗ заявили, що запаси ліків в регіонах дорівнюють річній нормі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я працює над формуванням номенклатури для закупівель ліків на 2021 рік. Про це заступниця Міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова заявила на брифінгу, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
“Станом на зараз доступних залишків в регіонах щодо лікарських засобів та медичних виробів обліковується на суму 5,6 млрд грн, що майже відповідає цілорічним бюджетам на закупівлі ліків у 2017, 2018, 2019 роках. Наприклад, у 2017 році було за весь рік виділено коштів на ліки у розмірі 6, 048 млрд грн, у 2018 — 5,947 млрд грн, 2019 — 6,491 млрд грн”, — сказала Шаталова.
За словами заступниці Міністра, уже зараз відомство цілеспрямовано працює над закупівлею ліків на 2021 рік.
“За моїм дорученням від 2 липня групи експертів з фахівцями МОЗ України та держпідприємствами, а також лікарями та представниками громадськості працюють над формуванням номенклатури вже на 2021 рік. Пропозиції до номенклатури підлягають обов’язковому громадському обговоренню, я це підкреслюю”, — зазначила Шаталова.
Як наголосила заступниця очільника МОЗ, після затвердження номенклатури Міністерство розпочне збір потреби у ліках та медвиробах, необхідних пацієнтам, і ця потреба слугуватиме основою для формування замовлення та здійснення закупівель.
Нагадаємо, у МОЗ розповіли про ситуацію з поставками ліків.