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В Минздраве заявили, что запасы лекарств в регионах равны годовой норме

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Министерство здравоохранения работает над формированием номенклатуры для закупок лекарств на 2021 год. Об этом заместитель Министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила на брифинге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

“По состоянию на сейчас доступных остатков в регионах по лекарственным средствам и медицинских изделий учитывается на сумму 5,6 млрд грн, что почти соответствует круглогодичным бюджетам на закупки лекарств в 2017, 2018, 2019 годах. Например, в 2017 году было за весь год выделено на лекарства в размере 6,048 млрд грн, в 2018 — 5,947 млрд грн, 2019 — 6,491 млрд грн”, — сказала Шаталова.

По словам заместителя министра, уже сейчас ведомство целенаправленно работает над закупкой лекарств на 2021 год.

“По моему поручению от 2 июля группы экспертов со специалистами МОЗ Украины и госпредприятиями, а также врачами и представителями общественности работают над формированием номенклатуры уже на 2021 год. Предложения в номенклатуру подлежат обязательному общественному обсуждению, я это подчеркиваю”, — отметила Шаталова.

Как отметила заместитель главы Минздрава, после утверждения номенклатуры Министерство начнет сбор потребности в лекарствах и медизделий, необходимых пациентам, и эта потребность будет служить основой для формирования заказа и осуществления закупок.

Напомним, в Минздраве рассказали о ситуации с поставками лекарств.

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