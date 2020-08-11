В Минздраве заявили, что запасы лекарств в регионах равны годовой норме
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Министерство здравоохранения работает над формированием номенклатуры для закупок лекарств на 2021 год. Об этом заместитель Министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила на брифинге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
“По состоянию на сейчас доступных остатков в регионах по лекарственным средствам и медицинских изделий учитывается на сумму 5,6 млрд грн, что почти соответствует круглогодичным бюджетам на закупки лекарств в 2017, 2018, 2019 годах. Например, в 2017 году было за весь год выделено на лекарства в размере 6,048 млрд грн, в 2018 — 5,947 млрд грн, 2019 — 6,491 млрд грн”, — сказала Шаталова.
По словам заместителя министра, уже сейчас ведомство целенаправленно работает над закупкой лекарств на 2021 год.
“По моему поручению от 2 июля группы экспертов со специалистами МОЗ Украины и госпредприятиями, а также врачами и представителями общественности работают над формированием номенклатуры уже на 2021 год. Предложения в номенклатуру подлежат обязательному общественному обсуждению, я это подчеркиваю”, — отметила Шаталова.
Как отметила заместитель главы Минздрава, после утверждения номенклатуры Министерство начнет сбор потребности в лекарствах и медизделий, необходимых пациентам, и эта потребность будет служить основой для формирования заказа и осуществления закупок.
Напомним, в Минздраве рассказали о ситуации с поставками лекарств.