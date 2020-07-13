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У МОЗ розповіли про ситуацію з поставками ліків

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Міністерство охорони здоров'я забезпечило надходження лікарських засобів та медичних виробів на +25% у порівнянні з березнем 2020 року. Плануються поставки імуносупресивних, антиретровірусних та протитуберкульозних препаратів до кінця року. Про це під час брифінгу у понеділок сказала заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.

"Хочу поділитися результатами роботи фінансово-економічного блоку Міністерства охорони здоров’я України і, зокрема, станом закупівель у медичному секторі. Станом на 1 липня 2020 року, МОЗ України забезпечило надходження лікарських засобів та медичних виробів на +25% у порівнянні з березнем 2020 року. Скорочено дебіторську заборгованість міжнародних закупівельників на 1,6 млрд грн. Наразі по більшості програм централізованих закупівель ми бачимо досить стабільну ситуацію. Рівень забезпеченості ліків щодо наявних залишків в регіонах становить близько 75-85% відповідно по різних програмах. До кінця року ми очікуємо поставки до регіональних лікарень за бюджети 2018 і 2019 років на суму 4,2 млрд грн", - сказала Шаталова.

Вона зазначила, що наприкінці минулого місяця надійшло ліків на суму в 700 млн гривень. Вони готуються до розподілу в регіони.

"Водночас, Міністерство охорони здоров’я розглядає ситуацію щодо деяких поставок за напрямками: туберкульоз, антиретровірусної терапії та імуносупресії в попередніх роках. Питання у нас викликають ті факти, що деякі звернення міжнародних постачальників не опрацьовувались впродовж довгого часу. Наприклад, за програмою трансплантації. Питання наразі потребувало врегулювання. Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні нарешті знайшла спільно з Міністерством охорони здоров’я вихід із цієї ситуації, і наприкінці цього місяця ми вже отримаємо ті ліки, яких саме потребують наші пацієнти", - додала Шаталова.

За її словами, так само з 2017 року тягнеться питання щодо перехідних залишків коштів компанії ЮНІСЕФ по закупівлі антиретровірусної терапії.

"З року в рік це питання переносилось, відкладалось, без видимих на те підстав. І міжнародні переплати, замість того, щоб використати їх ефективно для потреб пацієнта, ті залишались на рахунках компанії. Силами нашої команди, постановою Кабінету міністрів від 27 травня 2020 року це питання було врегульовано і кошти розблоковані до кінця 2020 року. Ми очікуємо постачання ліків за ці кошти до кінця жовтня. До цього періоду, залишків ліків, які є на складах у лікарнях, вистачає на задоволення потреб пацієнтів. Додатково для забезпечення безперервності лікування Центр громадського здоров’я узгодив можливості закупівлі таких ліків за кошти глобального фонду", - зазначила Шаталова.

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Вона додала, що закупівлю антиретровірусних препаратів за кошти 2020 року здійснюватиме ДП "Медичні закупівлі".

"Наразі вирішуємо питання щодо постачання ліків від туберкульозу. Я нагадаю, що у зв’язку з карантинними та протиепідемічними заходами в Індії, фармкомпанії якої є основними постачальникам цього напрямку, виникла затримка та перебої у постачанні на кілька місяців. Міжнародні закупівельники та компанії проінформували на минулому тижні про те, що всі питання щодо прискорення поставок були ними розглянуті, отримані. І проінформували, що перша частина ліків надійде вже до кінця цього місяця, інші ліки - планують до поставки до середини вересня", - зазначила Шаталова.

Нагадаємо, у червні МОЗ розмістило тендери для закупівлі медпрепаратів для хворих на онкологічні захворювання.

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