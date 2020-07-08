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19 березня, 18:42 • 96566 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 136235 перегляди

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19 березня, 14:10 • 115316 перегляди

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Кабмін доручив підготувати проект акту про виділення коштів на закупівлю ліків від COVID-19

Кабмін доручив підготувати проект акту про виділення коштів на закупівлю ліків від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Кабінет міністрів доручив Міністерству охорони здоров’я та Міністерству фінансів підготувати проект акту щодо виділення коштів на закупівлю лікарських засобів для лікування COVID-19 та орфанних захворювань, передає кореспондент УНН.

"Прошу підтримати наступне протокольне доручення. Міністерству охорони здоров’я разом з Міністерством фінансів та іншими зацікавленими органами виконавчої влади підготувати та подати в установленому порядку Кабінетові міністрів для розгляду на черговому засідання проект акту щодо виділення коштів з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідків для вжиття заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19,... зокрема на закупівлю лікарських засобів для лікування... COVID-19 ... та лікування орфанних захворювань", - сказав Степанов.

Відповідне доручення внесли в протокольне засідання.

Нагадаємо, Україна веде перемовини про закупівлю ліків для 8 тис. хворих на COVID-19.

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