Україна веде перемовини про закупівлю ліків для 8 тис. хворих на COVID-19

"Те, що стосується препарату ремдесівір: цей лікарський засіб був відразу включений до протоколу лікування, він був включений, відповідно, нашими фахівцями, українськими, за що я їм дуже вдячний. Я вважаю, що у нас дійсно дуже гарний протокол і ми це можемо побачити по ефективності лікування коронавірусної хвороби, по тих показниках, які є, і відсоток летальності, який є одним із найнижчих у Європі", - сказав Максим Степанов.

За його словами, ремдесівір включений до протоколів лікування, але недоступний, з точки зору продажу.

"Його виробляє американська компанія, зараз вже провели певні перемовини з компаніями, які отримали ліцензію від компанії Gilead, американської. Ми розраховуємо на закупівлю цього засобу, зараз проводимо перемовини. Попередньо є домовленість щодо закупівлі його у кількості, розрахованій на лікування до 8 тис. пацієнтів. Це дві компанії", - додав Максим Степанов.

Нагадаємо, Єврокомісія дозволила використовувати перший препарат для лікування COVID-19.