Єврокомісія дозволила використовувати перший препарат для лікування COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Європейська Комісія надала дозвіл на комерціалізацію лікарського засобу “Ремдесівір”, що зробило його першим лікарським засобом, який дозволений на рівні ЄС для лікування COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Європейської Комісії.
“Сьогодні Європейська Комісія надала дозвіл на комерціалізацію лікарського засобу „Ремдісівір“, що зробило його першим лікарським засобом, який дозволений на рівні ЄС для лікування COVID-19. Цей дозвіл за прискореною процедурою видається після рекомендації Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), після чого він затверджується країнами-членами ЄС”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дані про “Ремдісівір” розглядались у винятково короткі терміни в рамках пришвидшеної процедури огляду, яку використовують в EMA під час надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я для оцінки даних у міру їх надходження. Це дозволило надати дозвіл впродовж тижня, замість стандартного терміну у 67 днів.
“Сьогоднішній дозвіл на перші ліки для лікування COVID-19 є важливим кроком вперед у боротьбі з цим вірусом. Ми надаємо цей дозвіл менше ніж через місяць після подання заявки, що чітко демонструє рішучість ЄС швидко реагувати, коли з’являться нові методи лікування”, — сказала комісар з питань охорони здоров’я і безпечності продуктів харчування Стелла Кіріакідес.
Вказано, що ліки отримали дозвіл на комерціалізацію, що дозволить полегшити доступ до лікарських засобів, в тому числі, у випадку надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, у травні Японія схвалила експериментальний препарат “Ремдесівір” для лікування хворих на COVID-19.